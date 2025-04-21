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Эксперты назвали лучшие направления для пляжного отдыха в 2025 году

«Островок»: лучшими направлениями для отдыха являются Крым, Дагестан и Абхазия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Одним из главных направлений для пляжного отдыха этого сезона станет Крым. На данный момент фиксируется повышенный интерес к отдыху в республике — число бронирований на лето опережает прошлогодние значения на 16%. Об этом 21 апреля рассказали «Известиям» эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

При этом полуостров входит в топ внутрироссийских направлений по спросу и занимает седьмое место. В бронированиях на лето на долю Крыма приходится 3% — этот показатель вырос с прошлого года (в 2024 году — 2%).

Отмечается, что особенно активно туристы выбирают южное побережье — заметный прирост бронирований зафиксирован в Гурзуфе (рост на 88%), Севастополе (на 47%) и Алуште (на 23%). Кроме того, растет спрос на Евпаторию — на 29% год к году.

«Крым предлагает широкий выбор отелей и апартаментов, не уступающих по качеству объектам Краснодарского края, а также природное разнообразие, насыщенную экскурсионную программу и при этом по-прежнему остается доступным по цене — средняя стоимость забронированной ночи на лето в республике составляет 5750 рублей. Это дешевле, чем в популярных черноморских направлениях на материке», — отметила управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

Также популярна в предстоящем сезоне у российских туристов Абхазия. По спросу на лето она в два раза опережает Турцию и лидирует среди всех зарубежных курортных направлений. По данным «Островка», пользуются спросом как популярные направления (Гагра, Сухум, Новый Афон), так и локации, которые ранее не входили в число топовых: Гудаута и Лдзаа демонстрируют кратный рост бронирований.

«Укрепить позиции Абхазии на туристической карте в этом сезоне может и возобновление прямого авиасообщения с республикой, запланированное на май, а также запуск скоростной электрички из Сочи в Сухум. Это даст туристам еще больше удобных способов добраться до побережья», — добавила Кочеткова.

Средняя стоимость забронированной ночи на лето в Абхазии составляет 6400 рублей — на 15% выше, чем в прошлом году (5550 рублей).

В качестве альтернативы Черноморью «Островок» называет побережье Каспийского моря, в частности Дагестан. В последние годы республика набирает популярность благодаря развивающейся туристической инфраструктуре, а также уникальному сочетанию природной красоты и аутентичной культуры. Курорты Каспийского моря, такие как Махачкала, Каспийск, Дербент и Избербаш, летом предлагают теплое море с пологим заходом и широкие песчаные пляжи. Помимо курортного отдыха туристов региона привлекают возможности для активного и культурного досуга: горные каньоны, водопады, древние крепости и исторические города с тысячелетней историей.

Уточняется, что средняя стоимость забронированной ночи на лето в Республике Дагестан составляет 5800 рублей — на 16% выше, чем в прошлом году (5 тыс. рублей).

Для тех, кто предпочитает нежаркий климат, альтернативой традиционным пляжным направлениям может стать Калининградская область. Курорты Балтийского моря — Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Пионерский и Балтийск — предлагают ухоженные песчаные пляжи, чистый воздух в сочетании с европейской архитектурой, гастрономическими фестивалями и возможностями для культурного досуга.

Средняя стоимость забронированной ночи на лето в Калининградской области составляет 7500 рублей — на 19% выше, чем в прошлом году (6300 рублей).

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18 апреля сообщалось, что самым востребованным у российских путешественников городом в мае стал Санкт-Петербург. На Северную столицу приходится 19,7% отельных заказов. На втором месте оказался Сочи, где в мае будут отдыхать 11,9% туристов, на третьем — Москва с долей 11,8%.

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