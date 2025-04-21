По меньшей мере 11 человек погибли из-за обрушения здания в Индии
По меньшей мере 11 жителей погибли в результате обрушения четырехэтажного дома в районе Мустафабад на северо-востоке индийской столицы. Об этом 20 апреля проинформировала газета The Pioneer.
Уточняется, что дом обрушился в воскресенье. Старое здание могло разрушиться по причине проведения строительных работ на первом этаже.
Согласно сведениям полиции, в результате произошедшего погибли 11 человек. Во время проведения спасательных работ, которые проводили на протяжении суток, удалось спасти также 11 человек.
Газета Shorouk 9 апреля сообщила о шести погибших и одном пострадавшем в Египте в результате обрушения четырехэтажного дома.