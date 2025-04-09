В Египте при обрушении дома погибли шесть человек
В Египте в городе Асьют шесть человек погибли и один пострадал в результате обрушения четырехэтажного дома. Об этом 9 апреля сообщила газета Shorouk.
«В районе улицы Хадиджа Юсеф в Асьюте утром в среду произошло обрушение четырехэтажного дома, в результате чего шесть человек погибли», — указано в материале.
По данным издания, дом был построен из цемента. Уточняется, что на данный момент улицы перекрыты, спасательные службы пытаются извлечь тела погибших и пострадавших из завалов.
В сентябре прошлого года в индийском Дели обрушилось пятиэтажное здание, четыре человека в возрасте от 12 до 26 лет погибли, еще 14 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжались восемь часов. Сообщалось, что зданию было как минимум 60 лет и его владелец знал о проблемах с ним.