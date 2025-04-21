В Санкт-Петербурге подвели итоги международного проекта United Talents Award

В Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга подвели итоги международного проекта United Talents Award.

Главный приз получила 92-летняя Лиза Сотилис — легендарный итальянский скульптор и дизайнер аутентичных украшений. Лиза Сотилис — широко известный греко-итальянский скульптор, художник и ювелир, сотрудничавшая с ювелирным домом Cartier и многими другими модными брендами. Она была музой Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, а также близкой подругой артиста балета Рудольфа Нуреева.

Церемонию открыли президент ассоциации «Лучшие таланты» Анастасия Демичева и вице-президент Торгово-промышленной палаты Анастасия Дедуль, которые подчеркнули важность этой премии как платформы для поддержки и развития творческих инициатив на международной арене. В этом году в премии приняли участие участники из Китая, Индии, России, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, стран Африки, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, что подчеркивает значимость культурного обмена и сотрудничества.

Среди лауреатов премии 2025 года особо отметили эксперта по цифровой экономике Алексея Моставшикова, инноватора Сергея Чебаненко, фотографа Юлию Самохину, дизайнера Алексея Белявина, цифрового AI NFT-художника Анастасию Терехову, художницу Екатерину Доронину, педагога и лингвиста Фатиму Садаеву, создателя инклюзивных проектов Софию Загидулину, создателя образовательных проектов Юлию Цыганкову и Ольгу Жукову, бьюти-инноватора Яну Кузуб, модель Анну Колкунову.