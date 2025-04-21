В Уфе во время движения загорелся школьный автобус

В Уфе во время движения по Затонскому мосту загорелся школьный автобус. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в Telegram-канале МЧС Башкортостана.

В момент происшествия в салоне автобуса находился только водитель, уточнили в ведомстве. Он самостоятельно выбрался из загоревшегося транспорта, так что никто не пострадал.

Сотрудники МЧС прибыли на место и локализовали возгорание.

20 апреля в ДТП с грузовиком в Кемеровской области погиб водитель автобуса. Предварительно установлено, что 39-летний водитель тягача «КамАЗ» не смог справиться с управлением транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «НефАЗ». В результате 69-летний водитель автобуса погиб. При этом в момент ДТП пассажиров в транспорте не было.