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В ФРГ признали отставание стран НАТО от РФ в развитии беспилотных технологий

Tagesspiegel: Россия опередила Северную Европу в создании БПЛА в Арктике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Северные страны Европы сильно отстали от России в области развития беспилотных технологий для Арктики. Об этом 20 апреля сообщила немецкая газета Tagesspiegel.

«Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное — и всё чаще терпят неудачу из-за местного климата», — говорится в публикации.

Авторы материала отметили, что в РФ начали создание комплекса беспилотников в Арктике еще 10 лет назад. Как указали в издании, российская компания Zala Aero уже давно разрабатывает беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приспособленные к экстремальным температурам арктического региона.

«Россия опережает нас в развитии примерно на четыре–пять лет», — заявил в беседе с изданием подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен.

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Ранее, 18 апреля, газета Financial Times сообщила, что Великобритания планирует расширять военное присутствие в Арктике на фоне повышения интереса к этой части света. Соответствующий отчет был подготовлен группой экспертов под руководством бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона по инициативе правительства страны.

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