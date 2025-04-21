В ФРГ признали отставание стран НАТО от РФ в развитии беспилотных технологий
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- В ФРГ признали отставание стран НАТО от РФ в развитии беспилотных технологий
Северные страны Европы сильно отстали от России в области развития беспилотных технологий для Арктики. Об этом 20 апреля сообщила немецкая газета Tagesspiegel.
«Северные страны НАТО сейчас пытаются наверстать упущенное — и всё чаще терпят неудачу из-за местного климата», — говорится в публикации.
Авторы материала отметили, что в РФ начали создание комплекса беспилотников в Арктике еще 10 лет назад. Как указали в издании, российская компания Zala Aero уже давно разрабатывает беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приспособленные к экстремальным температурам арктического региона.
«Россия опережает нас в развитии примерно на четыре–пять лет», — заявил в беседе с изданием подполковник Шведской академии обороны Йохан Хуовинен.
Ранее, 18 апреля, газета Financial Times сообщила, что Великобритания планирует расширять военное присутствие в Арктике на фоне повышения интереса к этой части света. Соответствующий отчет был подготовлен группой экспертов под руководством бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона по инициативе правительства страны.