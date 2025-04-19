FT указала на повышение военного интереса Великобритании к Арктике
Великобритания планирует расширять военное присутствие в Арктике на фоне повышения интереса к этой части света. Об этом 18 апреля сообщает газета Financial Times (FT).
«Великобритания должна расширить военную деятельность в Арктике и на Крайнем Севере на фоне того, как регион становится всё более оспариваемым из-за открытия к нему доступа в результате таяния льда», — информирует издание.
Соответствующий отчет был подготовлен группой экспертов под руководством бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона по инициативе правительства Великобритании.
13 апреля в Москве стартовал отбор школьников и студентов колледжей для участия в Большой арктической экспедиции. В общей сложности в проекте примут участие 14 школьников 9–11-х классов и студентов колледжей. Им предстоит отправиться на крайнюю северную точку Евразии — мыс Челюскин.