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Врач рассказала о правильном расчете нормы белка

Врач Манохина: потребность в белке для мужчин 75-114 г, для женщин 60-90 г в день
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Фото: TASS/Zuma
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Суточная потребность в белке для мужчин составляет 75–114 гр, для женщин 60–90 гр. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказала нутрициолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина.

«Для индивидуального расчета потребления белка учитываются такие факторы, как: возраст, вес, активность, наличие заболеваний. Для уточнения своей нормы белка можно воспользоваться калькуляторами и специализированными приложениями», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Длительное употребление избыточного количества белка отрицательно сказывается на здоровье, предупредила врач. Оно может привести к повышенному риску развития ожирения, сахарного диабета, атеросклероза, онкологических заболеваний и др.

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Ранее хирург Александр Умнов предупредил об опасных последствиях употребления мяса с кровью. В беседе с «Известиями» он отметил, что такое мясо может оказаться источником бактериальной инфекции, например, кампилобактериоза. В свою очередь, этот возбудитель может стать причиной энтероколита, менингита, поражения сердечно-сосудистой системы, артрита и даже спровоцировать аборт.

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