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В Подмосковье построили целый городок для съемок нового фильма о Буратино

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Фото: НМГ Кинопрокат
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В кинопарке «Москино» в Московской области построили целый городок, в котором снимают новый фильм-сказку режиссера Игоря Волошина «Буратино».

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На съемочной площадке фильма есть площадь с ратушей, фонтаны, траттория, булочная, аптека, лавки торговцев, убедились «Известия», побывав там. Действие фильма разворачивается среди желтых домов с красными черепичными крышами, на балконах — цветы в горшках. Антураж, по задумке создателей, немного напоминает средневековую Флоренцию.

В касте «Буратино» — звезды всех поколений. Легенда театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева играет Тортиллу. Федор Бондарчук преобразился в Карабаса-Барабаса, а его сообщником Дуремаром стал Лев Зулькарнаев.

Александр Яценко снимается в роли папы Карло, а Александр Петров и Виктория Исакова — парочки авантюристов кота Базилио и лисы Алисы. Артистов в театре Карабаса играют Марк Эйдельштейн (Артемон), Рузиль Минекаев (Арлекин), Степан Белозеров (Пьеро) и Анастасия Талызина (Мальвина).

А на главную роль создатели пригласили не мальчика, а девочку. Буратино сыграет юная звезда Виталия Корниенко. Впрочем, она подарит своему персонажу лишь пластику движений и мимику, а сама останется за кадром.

В кадре же зритель увидит деревянного мальчика с длинным носом, созданного с помощью компьютерной графики в 3D. Для того чтобы Буратино ожил, используется технология захвата движения (motion capture): датчики и камеры фиксируют движения и сложную мимику настоящего артиста — Виталии Корниенко, оцифровывают их и используют для анимации компьютерного объекта.

Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года, дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рождаться с носом: создатели «Буратино» раскрыли детали проекта

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