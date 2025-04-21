Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа
Экономика
Минэкономразвития снизило прогноз курса доллара до 94,3 рублей
Мир
СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Мир
В Германии посчитали назначение Бербок главой ГА ООН угрозой месту страны в СБ
Мир
В парламенте Молдавии предположили возможность ограничения автономии Гагаузии
Мир
В Минпромторге анонсировали льготы для семей с детьми при оформлении автокредита
Мир
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Мир
В Колумбии заявили о сохранении контакта с РФ по ремонту Ми-17
Общество
Пациенты с болезнями кожи указали на проблемы с выдачей лекарств в ряде регионов
Мир
Bloomberg рассказал о возможной инсайдерской торговле со стороны бизнесменов США
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 21 апреля
Мир
Сальвадор предложил Венесуэле обмен мигрантов на политзаключенных
Мир
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия
Мир
Трамп сообщил о просьбах мировых лидеров об отмене пошлин
Общество
В Госдуме хотят ограничить период сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов

Трамп сообщил о просьбах мировых лидеров об отмене пошлин

Трамп: мировые лидеры просят США об отмене тарифов
0
EN
Фото: ТАСС/Alex Brandon
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мировые лидеры и представители крупного бизнеса обратились к США с просьбой отменить торговые пошлины на импорт. Об этом 21 апреля сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«После нашего объявления <о введении пошлин> многие мировые лидеры и руководители предприятий обратились ко мне с просьбой об освобождении от тарифов. Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что мы такие! Они должны исправить ошибки десятилетий злоупотреблений, но для них это будет нелегко», — написал он.

По словам американского лидера, народ США должен восстановить богатство своей страны и создать «взаимность» в торговых отношениях с другими государствами.

«Но для тех, кто хочет самого легкого пути, — приезжайте в Америку и стройте в Америке!» — предложил он.

Какие крупные мировые компании больше всего пострадают из-за пошлин Трампа. Разбор

Американский лидер Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.

Китайский экономист Эндрю Люн, в свою очередь, сообщил «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен в самих США.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025