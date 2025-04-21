Трамп сообщил о просьбах мировых лидеров об отмене пошлин

Мировые лидеры и представители крупного бизнеса обратились к США с просьбой отменить торговые пошлины на импорт. Об этом 21 апреля сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«После нашего объявления <о введении пошлин> многие мировые лидеры и руководители предприятий обратились ко мне с просьбой об освобождении от тарифов. Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что мы такие! Они должны исправить ошибки десятилетий злоупотреблений, но для них это будет нелегко», — написал он.

По словам американского лидера, народ США должен восстановить богатство своей страны и создать «взаимность» в торговых отношениях с другими государствами.

«Но для тех, кто хочет самого легкого пути, — приезжайте в Америку и стройте в Америке!» — предложил он.

Американский лидер Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.

Китайский экономист Эндрю Люн, в свою очередь, сообщил «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен в самих США.