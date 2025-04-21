Игра Tempest Rising показала альтернативный вариант развития Карибского кризиса

Стратегия в реальном времени Tempest Rising взяла за основу кубинский ракетный конфликт, который в 1962 году чуть не привел к Третьей мировой войне и ядерному апокалипсису.

В вымышленной реальности игры США и СССР не смогли прийти к мирному решению, запустился необратимый процесс, превратившийся в глобальный катаклизм. Разрушительные последствия многолетней войны привели к истощению ресурсов и окончательному превращению Земли в двухполярный мир — по количеству противоборствующих фракций.

Наибольший интерес для россиян представляет фракция «династия Бури» — боевой альянс восточно-европейских государств и азиатских стран с ярко выраженными советскими приметами и штаб-квартирой в Болгарии. Девизом армии Бури служит тезис «пятилетка за три года». Войска проигрывают по своим технологиям Силам глобальной обороны, но берут числом и фанатизмом.

Основателя фракции зовут Домовой Молчалин, его сын Алексей Молчалин охотно раздает нам приказы и ценные указания. Игра доступна россиянам без ограничений, есть поддержка русского языка для интерфейса и всех текстов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карибский круиз: в игре Tempest Rising альтернативный СССР бьется с США