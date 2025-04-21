Карибский круиз: в игре Tempest Rising альтернативный СССР бьется с США

В России и мире 17 апреля одновременно вышла игра Tempest Rising, напоминающая о традициях культовой Red Alert. Стратегия под видом альтернативной истории рассказывает о войне СССР и США в мире, где после Карибского кризиса всё пошло по-другому. Одна из сторон конфликта, династия Бури, всеми способами обыгрывает советский миф, каким его видят на Западе. «Известия» сыграли в новинку в числе первых и обнаружили, что проект очень умело апеллирует к ностальгии по стратегиям 90-х и по самим 90-м тоже.

Карибский кризис на новый лад

Tempest Rising берет за основу Карибский кризис, который в 1962 году чуть не привел к Третьей мировой войне и ядерному апокалипсису. В вымышленной реальности игры США и СССР не смогли прийти к мирному решению, запустился необратимый процесс, превратившийся в глобальный катаклизм. Разрушительные последствия многолетней войны привели к истощению ресурсов и окончательному превращению Земли в мир с двумя противоборствующими фракциями.

Фото: компания 3D Realms

«Настраивайте армию для каждой миссии по отдельности, ведь, помимо прочего, вам нужно взять под свой контроль таинственные, но крайне полезные лозы Бури, которых становится всё больше на раздираемой войнами Земле. В тени кроется множество других опасностей... а еще вам предстоит узнать, откуда взялась Буря», — гласит официальный синопсис. Буря — это СССР, как быстро понимает игрок.

Для разработчиков из студии Slipgate Ironworks новая игра — дебют в жанре стратегии в реальном времени. Здесь геймеру достается роль генерала, он строит базы, собирает ресурсы и тренирует войска для уничтожения вражеских баз и укрепрайонов. Tempest Rising позволяет сделать выбор между миротворческим корпусом Сил глобальной обороны (фракция GDF) и династией Бури (фракция TD). Чуть позже в игру планируют добавить третью сторону — древнюю расу Вети с божественными способностями. В общем, всё по канонам жанра, заложенным «Дюной» и Command & Conquer в 90-е. Особенно к стратегическим подсериям последней, Red Alert и Generals.

Фото: компания 3D Realms

Игровой процесс буквально цитирует Red Alert 2: здесь и битва двух сверхдержав, и борьба за таинственный ресурс, возникший в результате воздействия радиации после ядерной войны и являющий собой мощнейший источник энергии.

Как устроен игровой процесс в Tempest Rising

В последние годы в игровой индустрии наметился явный дефицит проектов в жанре RTS — стратегий в реальном времени. Крупных проектов практически нет, и все вынуждены играть в классику 90-х и 2000-х. Студия Slipgate Ironworks поставила своей целью вернуть таким релизам былую популярность.

У каждой из двух фракций огромные сюжетные кампании по 11 разных миссий, которые не сводятся к уничтожению вражеских баз, а позволяют сражаться за ресурсы, сопровождать ключевых юнитов, захватывать ключевые точки и удерживать их. Сюжетная кампания для третьей фракции пока не планируется, авторы собираются добавить ее только в многопользовательский режим и так называемый скирмиш: быстрые битвы против ИИ или других живых игроков без сюжетных роликов, постановочных катсцен и других «отвлекающих» факторов.

Наибольший интерес для россиян представляет фракция «династия Бури» — боевой альянс восточноевропейских государств и азиатских стран с ярко выраженными советскими приметами и штаб-квартирой в Болгарии. Девизом армии Бури служит тезис «Пятилетка за три года». Войска проигрывают по своим технологиям Силам глобальной обороны, но берут числом и фанатизмом. Основателя фракции зовут Домовой Молчалин, его сын Алексей Молчалин охотно раздает нам приказы и ценные указания.

Фото: компания 3D Realms

Разработчики создали запоминающиеся кинематографические ролики, а между миссиями военачальники фракций проводят полноценные брифинги и рассказывают игроку о его целях — с интригами, эмоциями и иногда кривляниями в духе классических перлов Red Alert 3 с ее вымышленным советским премьер-министром Александром Романовым.

Вполне логично, что за саундтрек в Tempest Rising отвечает тот же именитый композитор Фрэнк Клепаки, сделавший себе имя в игровой индустрии благодаря задорным боевым мотивам , под звуки которых в бой отправлялись танковые вереницы и толпы пехоты. Поэтому и классическая тактика «кавалерийского наскока» здесь тоже работает, зачастую для победы достаточно выделить всех рамкой и кликнуть мышкой на ближайшие вражеские баррикаду, окоп или отряд.

Tempest Rising — визуально одна из самых зрелищных стратегических игр, встающая в один ряд с Total War: Warhammer 3 и Sid Meier’s Civilization VII. То, с какой любовью разлетаются на запчасти танки и как дроны сметают вражеские фортификации после отключения противовоздушной обороны, как минимум заставляет любоваться картинкой, как максимум влюбляет в себя геймера на многие дни, если не месяцы.

Изначально игра должна была выйти 24 апреля для обычных геймеров и 17-го для покупателей делюкс-издания. Однако из-за технической ошибки игра стала доступна всем покупателям без исключения 17-го числа, поэтому авторы пообещали оперативно подобрать другие подарки для покупателей «раннего доступа».

Фото: компания 3D Realms