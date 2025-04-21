ДТП с участием автомобиля и двоих детей на электросамокате произошло в Москве

В Москве автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором находились двое детей. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Авария произошла в Сумском проезде ранее в этот день, уточняет агентство городских новостей «Москва». О состоянии несовершеннолетних не сообщается. На кадрах видно, что черный автомобиль сворачивает во двор, когда в его переднюю часть врезаются двое несовершеннолетних на самокате и перелетают через капот, отмечает «Москва 24».

В ведомстве напомнили, что передвижение на электросамокатах несовершеннолетних и проезд на электросамокате вдвоем строго запрещены. Родителей призывают внимательно следить за своими детьми, пишет Life.ru.

В этот же день автомобиль съехал в кювет после ДТП в Москве. В результате происшествия три человека пострадали, в том числе 15-летний подросток.

Также 20 апреля сообщалось, что два легковых автомобиля столкнулись в Ногинске. Жертвой ДТП стал один человек, еще четверо получили травмы, сообщает 360.ru.