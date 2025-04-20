В Москве машина съехала в кювет после ДТП

Автомобиль съехал в кювет после ДТП в Москве. В результате происшествия три человека пострадали, в том числе 15-летний подросток. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе столичного главного управления (ГУ) МВД России.

Уточняется, что авария произошла на Брестском шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и, потеряв контроль, съехал с дороги, перевернувшись в кювет.

«В результате водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний (15 лет), получили телесные повреждения», — рассказало ведомство ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств аварии.

В этот же день в результате автомобильной аварии на 23-м километре автодороги Новокузнецк — Мыски — Междуреченск погиб 69-летний мужчина. По предварительным данным, 39-летний водитель тягача «КамАЗ» не смог справиться с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «НефАЗ». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).