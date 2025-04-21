На Украине назвали невыгодной сделку с США по редкоземельным металлам

Сделка с США по редкоземельным металлам невыгодна для Украины. Об этом 20 апреля рассказал украинский политолог Константин Бондаренко в ходе интервью YouTube-каналу UkrLife.

По его мнению, предварительный вариант соглашения не предполагает никаких гарантий безопасности для Киева, а также ставит Украину в фактически колониальное положение.

«Но Зеленскому выкрутили руки, ему уже некуда деваться, подпишет», — указал Бондаренко.

Министр финансов США Скотт Бессент 4 апреля выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана. По его словам, Соединенные Штаты рассматривают заключение соглашения с Киевом как ситуацию, которая принесет взаимную выгоду.

Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. Согласно информации издания, в рамках нового соглашения Вашингтон не только будет обладать доступом к редкоземельным металлам Украины, но и сможет извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.