Трамп выразил надежду на сделку РФ и Украины на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп 20 апреля выразил надежду на заключение сделки России и Украины на следующей неделе.
«Надеемся, Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе», — написал он в соцсети Truth Social.
По словам главы государства, обе страны после этого могут начать бизнес-сотрудничество с Соединенными Штатами.
Накануне международный аналитик, писатель, амбассадор российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса в беседе с «Известиями» заявил, что объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине будет положительно оценено США, отражая искреннее намерение Кремля к созданию прочного мира.