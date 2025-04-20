В Белом доме опровергли сокращение деятельности Госдепа в Африке

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг сокращение деятельности Государственного департамента и посольств Соединенных Штатов в Африке. Об этом он сообщил 20 апреля на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Это фейковые новости. New York Times стала жертвой очередной журналистской утки», — подчеркнул Рубио.

Ранее в этот день New York Times со ссылкой на проект документа сообщила, что президент США Дональд Трамп может подписать указ, который подразумевает сокращение деятельности Государственного департамента и посольств США в Африке. Уточнялось, что предполагается радикальная реструктуризация Госдепа, включая ликвидацию почти всех его операций на континенте.