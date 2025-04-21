Бондарчук раскрыл детали создания образа Карабаса для сказки «Буратино»

Актер Федор Бондарчук, исполнивший роль главного злодея Карабаса в сказке «Буратино», поделился интересными деталями о создании своего персонажа.

«У нас с Игорем Павловичем Волошиным (режиссер-постановщик. — Ред.) вырисовывается своя традиция: на совместных проектах он всячески прячет мое лицо под сложным гримом, а я с этой «ношей» играю. На «Повелителе ветра» изображал Федора Конюхова с бородой и под кислородной маской», — отметил Бондарчук.

По его словам, образ Карабаса-Барабаса в «Буратино» будет включать мощные поролоновые плечи, выпуклый живот, яркие брови в духе великого Этуша и пышную бороду. Актер отметил, что для работы с таким гримом на площадке требуется помощь трех человек. Тем не менее Бондарчук подчеркнул, что именно грим помогает быстро погружаться в образ.

Ранее кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино представили первый трейлер сказки «Буратино».

Кроме того, запуск трейлера предварила масштабная промокампания на крупнейших диджитал-экранах страны при поддержке «VK Видео»: в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве появились видеопостеры с главными героями нового «Буратино» в исполнении Федора Бондарчука, Александра Петрова, Виктории Исаковой, Александра Яценко, Рузиля Минекаева, Марка Эйдельштейна, Льва Зулькарнаева, Анастасии Талызиной и Степана Белозерова.



Сказка «Буратино» выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года.