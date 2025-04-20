В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку

В пасхальное перемирие, которое Россия объявила накануне, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Донецка. Об этом 20 апреля сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали не один раз.

«Прилет в районе «Мотеля». Дважды сработали системы ПВО», — рассказал корреспондент.

Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских боевиков. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.