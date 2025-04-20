В США четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета
В американском штате Иллинойс четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета. Об этом 20 апреля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что на борту находились две женщины и двое мужчин. По предварительной информации, судно потерпело крушение из-за того, что зацепило линию электропередачи.
Администрация штата начала расследование, во время которого выяснит все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 13 апреля, в пресс-службе Федерального управления гражданской авиации (FAA) США сообщили, что легкомоторный самолет, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в городе Копейк в штате Нью-Йорк. По данным агентства Reuters, в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.