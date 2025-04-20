В Норвегии предложили спасти тающий ледник с помощью искусственного снега

Тающий норвежский горный ледник, расположенный на самой высокой точке Скандинавских гор, Галлхёпиггене, может быть спасен благодаря использованию искусственного снега. Об этом 19 апреля сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Идею предложил Пер Арне Воле, менеджер летнего горнолыжного центра Галлхёпигген. По его словам, природный объект получится спасти, если ежегодно поддерживать его 700 тыс. кубометров искусственного снега. Из такого количества осадков можно создать сугроб размером 100 x 100 x 70 м.

«Только за мое время там, где мы сейчас находимся, уровень снизился на 17 м. Поэтому, если мы не добавим искусственный снег, через восемь лет здесь больше не будет ледников», — предупредил Воле.

Ежегодно с ледника исчезает 1 млн кубометров снега.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) — метеорологический орган ООН — сообщила 18 марта, что рекордные уровни высокой температуры в 2024 году ускорили таяние ледников и морского льда. Это привело к повышению уровня моря и приближению мира к ключевому порогу потепления. Уточняется, что на глобальное повышение температуры в прошлом году могли повлиять и другие факторы, включая изменения в солнечном цикле, мощное извержение вулкана и уменьшение количества охлаждающих аэрозолей.