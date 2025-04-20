Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
Самолет с вернувшимися из плена бойцами Вооруженных сил (ВС) России приземлился в Московской области. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил корреспондент «Известий».
На стоянке прибытия военных уже ожидали автобусы.
Военнослужащие вернулись на Родину с радостными лицами, их встречали аплодисментами.
Накануне, 19 апреля, Минобороны РФ опубликовало ролик с вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военнослужащими. Они поделились своими эмоциями. Один из военных отметил, день возвращения на Родину является долгожданным для каждого из них.