CNN назвал возможную реакцию Трампа на пасхальное перемирие

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие на Украине в честь Пасхи может заставить лидера США Дональда Трампа более лояльно относиться к позиции РФ по конфликту. Об этом 19 апреля сообщил телеканал CNN.

«Это, вероятно, подстегнет Трампа к промосковскому видению конфликта», — говорится в публикации.

Также телеканал указал на то, что пасхальное прекращение огня может стать проблемой для армии Украины с точки зрения логистики и поступающей информации.

«Дезинформация неизбежно запутает войска относительно реализации перемирия, того, как сообщать о нарушениях или реагировать на них, и даже того, что делать, когда перемирие подойдет к концу», — говорится в материале.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков. В тот же день Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.