Москалькова призвала Зеленского сохранять пасхальное перемирие ради украинцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала главу Украины Владимира Зеленского сохранять объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие ради народа Украины. Об этом 19 апреля она сообщила журналистам.

«Ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей, конечно, он Зеленский просто обязан поддержать эту инициативу», — указала она.

По словам Москальковой, само решение о перемирии является милосердным и гуманным поступком.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом глава государства подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинских боевиков. В тот же день Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.