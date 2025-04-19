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Волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал 13-кратным чемпионом России

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Фото: ТАСС/Сергей Елагин
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Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу в третьем матче финальной серии чемпионата России против «Зенита» из Санкт-Петербурга и стали победителями турнира. Встреча прошла 19 апреля.

«Сегодня в Санкт-Петербурге мы стали 13-кратными чемпионами России», — говорится в Telegram-канале клуба.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:21, 25:16, 25:15) в пользу клуба из Казани, ранее победившего в первых двух играх финальной серии до трех побед (3-0, 3-2). За бронзовую медаль ведут борьбу белгородское «Белогорье» и «Динамо» из Ленинградской области.

Команда из Белгорода ведет в серии со счетом 2-0.

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20 марта волейболисты московского «Динамо» обыграли итальянский клуб «Гротаццолина» в финальном матче международного турнира NAS Sports Tournament. Игра завершилась со счетом 3:0. «Динамо» впервые приняло участие в международном турнире после отстранения в 2022 году.

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