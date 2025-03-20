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Волейболисты «Динамо» выиграли первый после отстранения международный турнир

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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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Волейболисты московского «Динамо» обыграли итальянский клуб «Гротаццолина» в финальном матче международного турнира NAS Sports Tournament. Игра состоялась в четверг, 20 марта, и завершилась со счетом 3:0.

«Динамо» впервые приняло участие в международном турнире после отстранения в 2022 году.

На групповом этапе турнира московская команда не потерпела ни одного поражения. Так, российские волейболисты обыграли французскую «Тулузу», итальянскую «Падую» и команду, собранную из нескольких клубов из Саудовской Аравии.

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18 марта московское «Динамо» разгромило своих соперников «Эль-Самави» из ОАЭ в полуфинале NAS Sports Tournament. Российская команда, выступающая под названием «Аль-Тадави – 1», выиграла поединок со счетом 3:0 и обеспечила себе место в финале.

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