Минимум 20 человек погибли при нападении пастухов-кочевников в Нигерии
По меньшей мере 20 человек стали жертвами столкновений между кочевыми и земледельческими поселениями на востоке Нигерии. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщила газета Vanguard со ссылкой на представителей полиции.
Инциденты зафиксированы в штате Бенуэ на границе с соседним Камеруном.
«На данный момент подтверждена трагическая потеря 20 жизней на оси Санкера. <…> Это не просто цифры; это отцы, матери, дети, братья и сестры, чьи жизни были оборваны бессмысленным насилием», — говорится в сообщении.
Уточняется, что группы вооруженных автоматами пастухов-кочевников напали на населенные пункты Лого, Тьюлув, Сарор, Укум и Мбавар. Они без разбора открывали огонь по местным жителям, земледельцам и тем, кто не смог спастись бегством.
Столкновения возникают по причине соперничества кочевников и оседлого населения за источники воды и землю.
Ранее, 14 апреля, сообщалось, что неизвестные с оружием напали на две деревни в нигерийском штате Плато, в результате были убиты около 50 человек. Еще десятки человек получили ранения.