Почти 50 человек убиты в результате нападения на две деревни в Нигерии
Неизвестные с оружием напали на две древни в нигерийском штате Плато, в результате были убиты около 50 человек. Об этом 14 апреля пишет издание Daily Post со ссылкой на местные власти.
«В то время как жители штата Плато пытаются примириться с недавними нападениями в некоторых общинах местного самоуправления Боккос, в воскресенье вечером были атакованы две деревни в местном самоуправлении Басса, в результате чего погибли 47 человек и десятки получили ранения», — говорится в сообщении.
Губернатор Калеб Мутфванг и бывший военный администратор штата контр-адмирал Битрус Атукум утверждают, что целью атак было разорение пострадавших общин и захват их исконных земель.
Днем ранее сообщалось, что на северо-востоке Нигерии водитель и по меньшей мере семь пассажиров погибли, после того как автобус наехал на самодельное взрывное устройство. Предполагается, что взрывное устройство заложили боевики террористической группировки «Боко Харам».