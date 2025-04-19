Ушаков заявил о понимании президентом США первопричин конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп и его администрация понимают первопричины конфликта на Украине. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину.

«Как мне представляется, руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта [на Украине]», — рассказал он в интервью от 17 апреля, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста 19 апреля.

Ушаков отметил, что за последние годы в США был создан сильный антироссийский фон, который мешает продвижению «разумных идей» в Вашингтоне.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 15 апреля заявил, что в ходе интенсивного диалога России и США чувствуется желание американской стороны вникнуть в причины конфликта на Украине. При этом он отметил, что цели РФ в ходе специальной военной операции остаются прежними.

Ранее, 12 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что единственное решение украинского конфликта — это устранение его первопричин. Он также добавил, что Трамп понимает суть данного конфликта намного лучше, чем любой лидер Европы.