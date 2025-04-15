Нарышкин отметил желание США вникнуть в причины конфликта на Украине

В ходе интенсивного диалога России и США чувствуется желание американской стороны вникнуть в причины конфликта на Украине. Об этом 15 апреля сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Как вы знаете, идет довольно интенсивный диалог между представителями России и США, причем диалог на разных уровнях. И сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации [бывшего] президента [США Джо] Байдена», — заявил он.

Нарышкин подчеркнул, что «чувствуется стремление администрации США понять и вникнуть в причины украинского кризиса».

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин согласился с предложением американского коллеги Дональда Трампа об объявлении моратория на атаки по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. По его словам, Москва в полном объеме выполняет обязательства, однако Киев продолжает ежедневно наносить удары по российским энергообъектам.

Нарышкин также уточнил, что перед российскими и белорусскими спецслужбами стоят задачи противодействия агрессивным устремлениям недружественных стран, отметив готовность государств действовать на упреждение. Он подчеркнул, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему альянсу.

Директор СВР России отметил, что Украина хочет продолжать конфликт, поскольку «в таких условиях нынешняя киевская власть не будет отвечать за преступные решения перед своим народом». При этом он отметил, что цели РФ после окончания специальной военной операции (СВО) останутся прежними и подразумевают безъядерный статус, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также признание нынешних российских границ.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 14 апреля сообщил о продвижении вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании украинского конфликта. По его словам, на текущий момент переговоры по Украине находятся на стадии «чего-то важного».

Третья встреча Уиткоффа с Путиным состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.