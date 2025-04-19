В Кремле поприветствовали начало непрямых переговоров между Ираном и США
Россия приветствует начало непрямого переговорного процесса между США и Ираном по ядерной программе Исламской Республики. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 19 апреля иранскому агентству IRNA.
Он указал, что переговоры должны продолжаться на основе взаимоуважения сторон, которые будут учитывать интересы друг друга.
«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и СВПД, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что Россия является сторонником продолжения переговорного процесса и готова сделать всё возможное для содействия в достижении дипломатических договоренностей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 апреля подчеркнул, что РФ готова выступить посредником и играть любую роль в переговорах между США и Ираном, которая будет полезна с точки зрения обеих сторон. Он отметил, что Иран готов в полной мере искать этого соглашения в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.
В начале марта американский лидер Дональд Трамп предложил России выступить посредником в переговорах США и Ирана. Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. В свою очередь, Трамп отметил, что переговоры проходят хорошо.
Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.
Позднее, 18 апреля, Аракчи, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что в настоящее время ситуация в переговорах по ядерной программе сложилась так, что Исламская Республика не может вести прямые переговоры с оппонентами из-за поступающих угроз с американской стороны.