Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов певца Шарлота
Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота, которого осудили за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Об этом 19 апреля сообщается на сайте ведомства.
«Перечень террористов и экстремистов (исключенные) <…> Физические лица <…> Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г. р., г. Самара», — говорится в перечне.
Уточняется, что Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов 23 июля 2024 года.
22 ноября 2023 года Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Артист был этапирован в Самару. 30 ноября в отношении него было возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одному об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Поводом для ареста Шарлота стали оскорбительные видеоролики, которые он разместил в Сети.