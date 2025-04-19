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Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов певца Шарлота

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Фото: ТАСС/Альберт Дзень
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Росфинмониторинг исключил из реестра террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота, которого осудили за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Об этом 19 апреля сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (исключенные) <…> Физические лица <…> Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г. р., г. Самара», — говорится в перечне.

Уточняется, что Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов 23 июля 2024 года.

Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту за реабилитацию нацизма

22 ноября 2023 года Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Артист был этапирован в Самару. 30 ноября в отношении него было возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одному об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Поводом для ареста Шарлота стали оскорбительные видеоролики, которые он разместил в Сети.

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