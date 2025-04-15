Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту за реабилитацию нацизма
Суд в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Эдуарду Шарлоту (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Об этом 15 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Шарлота приговорили к пяти с половиной годам колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма в декабре 2024 года. Гособвинение просило заключить Шарлота под стражу на семь лет и пять месяцев в колонии общего режима.
Во время слушания певец попросил прощения у жителей России.
22 ноября 2023 года Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Артист был этапирован в Самару. 30 ноября в отношении него было возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одному об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Поводом для ареста Шарлота стали оскорбительные видеоролики, которые он разместил в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
23 июля 2024 года певца Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов.