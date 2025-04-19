Тысячи паломников пришли увидеть схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Тысячи паломников пришли к воротам храма Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы увидеть ежегодное чудо схождения Благодатного огня. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент «Известий».
«Многие во всём мире этого ждут. Журналисты уже внутри <...> Тут очень много полицейских, которые охраняют это место», — передает журналист Никита Кулюхин.
Как указал пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман, правоохранители работают в Старом городе в усиленном режиме.
«Огромное количество людей сегодня, паломников со всего мира. Делается всё необходимое, чтобы обеспечить самое главное — безопасность», — сказал он.
Благодатный огонь — одно из самых почитаемых чудес в христианском мире, которое ежегодно происходит в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В 2025 году это событие состоится сегодня, 19 апреля.
Ранее в субботу Патриарх Иерусалимский Феофил III благословил делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию и выразил благодарность за это. По его словам, подобные поступки особенно важны во времена, когда люди стремятся к разрушению.