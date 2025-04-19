Сошел Благодатный огонь: что это значит для верующих, торжественные открытки

Ежегодно верующие ждут, когда в назначенный день сойдет Благодатный огонь. Никто точно не знает, в какое время это произойдет, но, чтобы стать свидетелем чуда, многие приезжают в храм Гроба Господня в Иерусалиме. В 2025 году он должен сойти накануне Пасхи, 19 апреля. Это событие знаменует собой чудо воскрешения Иисуса Христа. К этому празднику «Известия» подготовили красивые анимированные открытки, которые можно отправить друзьям и близким.

Схождение Благодатного огня: во сколько церемония в храме Гроба Господня сегодня

Накануне главного православного праздника — Пасхи, — в Великую субботу, верующие будут ждать, когда произойдет одно из важнейших чудес — схождение Благодатного огня. Происходит это событие в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка к схождению Благодатного огня

Трансляцию в России будут показывать разные телеканалы. Начнется она в 13:00 мск.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка к схождению Благодатного огня

Сколько времени в Иерусалиме, разница с Москвой

Время в Иерусалиме совпадает с московским, однако важно помнить, что церемония схождения огня будет продолжаться некоторое время. Началом церемонии всегда становится крестный ход, во время которого священники идут через знаковые места храма, после чего они три раза обходят часовню. В саму часовню для молитвы заходит лишь патриарх Иерусалимский. Он также является единственным, кто может видеть, как происходит само чудо схождения огня.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка к схождению Благодатного огня

Никто не знает, сколько времени пройдет с начала церемонии до схождения огня, может пройти как час, так и пять часов. Многие также верят, что, если Благодатный огонь не сойдет в канун Пасхи, это будет предвестником приближающегося конца света и Судного дня.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка к схождению Благодатного огня

Сегодня спускается Благодатный огонь: что это значит для верующих

Схождение Благодатного огня происходит уже многие столетия, а первым его свидетелем считается апостол Петр, который ночью, когда воскрес Иисус Христос, пришел в гробницу и увидел в ней исходящее из пустого гроба сияние. Таким образом, для верующих Благодатный огонь — символ Его воскрешения, а также связи Бога и человека,

Фото: ТАСС/dpa/Ilia Yefimovich Открытка к схождению Благодатного огня

Торжественные открытки с надписью: сошел Благодатный огонь

Схождение Благодатного огня — важное событие, с которым можно поздравить родных и близких.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка к схождению Благодатного огня

Благодатный огонь снизошел!

Это символ Христа воскресенья!

Я желаю, чтоб в душу вошел

Свет Святой и принес чтоб спасенье!

Да простит тебе Бог все грехи,

Да укроет своей благодатью,

Чтобы дни твои были легки,

Чтоб вели тебя к миру и счастью!

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка к схождению Благодатного огня

С наступающей Пасхой! Сегодня все мы наблюдали чудесное событие — схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Поздравляю! Пусть пройдут невзгоды и будет счастье в сердце!

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Открытка к схождению Благодатного огня

Сегодня, в день схождения Благодатного огня, хочу пожелать тебе и твоим близким счастья, очищения и радости. Пусть забудутся все обиды и горечи, и святой огонь принесет спасение. Поздравляю!