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Собянин рассказал о генеральной уборке на дорогах Москвы

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В ходе сезонной генеральной уборки на московских дорогах к лету подготовят около миллиона объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Чистые дорожные элементы и светофоры — это не только красиво, но и безопасно для водителей и пешеходов», — отметил он, добавив, что собравшиеся за зимний период грязь, пыль и противогололедные материалы значительно «ухудшают видимость и функциональность дорожных объектов».

Поддержанием их состояния службы эксплуатации ЦОДД и организации Комплекса городского занимаются в течение всего года, одна «весной работы особенно много», подчеркнул мэр.

Сейчас, в рамках месячника благоустройства, в Москве в порядок приведут около 900 тыс. дорожных знаков, свыше 63 тыс. светофоров, 376 дорожных табло, без малого 600 светодиодных знаков для дистанционного вывода информации, почти 5 тыс. велопарковок и 1284 стелы пешеходной навигации.

Градоначальник добавил, что все работы выполняются в выходные дни и в непиковые часы, чтобы не создавать помех движению.

В январе Собянин рассказал о развитии крупнейших автомагистралей Москвы. В частности, как сообщил мэр, на Московском скоростном диаметре возводится связка от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД, которая улучшит транспортную доступность сразу пяти районов города. Автомобилисты получат комфортный выезд на трассу М-4 «Дон» без перепробега по магистрали.

Кроме того, продолжается другой крупный проект — соединение МСД с Солнцево — Бутово — Варшавским шоссе. На заключительном участке трассы — от улицы Поляны до Варшавского шоссе — возводят новый путепровод в створе Варшавского шоссе, эстакаду в сторону улицы Поляны и путепровод через пути МЦД-2, сообщил Собянин.

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