Один человек погиб и двое пострадали при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области
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- Один человек погиб и двое пострадали при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Курской области, в результате погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом 19 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Машина, которая подверглась удару, полностью сгорела.
«Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки, к огромной скорби, погибла женщина. В машине также находились мужчина и ребенок, они получили ранения, угрозы для жизни, к счастью, нет», — проинформировал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что военные следователи установили имена командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководивших массированной воздушной атакой на Курск в ночь на 15 апреля. Уточнялось, что в результате беспилотной атаки в городе погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали.