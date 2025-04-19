Поздравление с Пасхой: красивые и прикольные гифки

В ночь на 20 апреля в России начинают отмечать главный праздник церковного года — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Каждый христианин старается встретить этот праздник в храме на праздничном богослужении.

Каждый год в Светлое Христово Воскресение россияне обмениваются праздничными открытками с изображением цветных яиц, храмов и куличей, а также поздравляют друг друга со светлым праздником. Фраза «Христос воскресе!» и ответ «Воистину воскресе!» — это не просто традиционное пасхальное приветствие, а глубоко укорененное исповедание веры, живая часть русской православной и общекультурной традиции.

Одна из главных молитв Пасхи — тропарь на Светлое Христово Воскресение, глас 5: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!». «Известия» подготовили к празднику красивые гифки и открытки.

Красивые гифки с Пасхой – 2025

Известия с помощью ИИ Открытки на Пасху

Известия с помощью ИИ Открытки на Пасху

Известия с помощью ИИ Открытки на Пасху

Пасха – 2025: прикольные картинки – анимация

Известия с помощью ИИ Открытка на Пасху

Известия с помощью ИИ Открытка на Пасху

Известия с помощью ИИ Открытка на Пасху