СМИ объяснили угрозы США выйти из переговоров по Украине

Угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине, скорее всего, адресованы Киеву, а не Москве. Об этом 19 апреля сообщил Axios со ссылкой на европейских чиновников.

Уточняется, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече по Украине в Париже отметил, что терпение американского президента Дональда Трампа иссякает, в ближайшее время он может объявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев», — говорится в публикации.

Кроме того, как подчеркнули европейские дипломаты, Рубио не упоминал о необходимости увеличения давления на Россию во время встреч в Париже.

17 апреля Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф приехали во Францию, как писали СМИ, для продвижения своей политики французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Приезд таких высоких гостей в Париж говорит о том, что Франция играет ключевую роль в текущих международных дискуссиях. При этом госсекретарь США по прибытии отметил, что единственной целью визита является намерение продвинуться в достижении урегулирования на Украине.