Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в каждом регионе было перехвачено по дрону.
Ранее, 18 апреля, Минобороны сообщило об уничтожении 56 дронов ВСУ над регионами России. БПЛА сбили над Воронежской и Белгородской областями, над акваторией Азовского моря, Крымом, Ростовской областью и Краснодарским краем.