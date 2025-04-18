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Силы ПВО уничтожили 56 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

В министерстве уточнили, что 27 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, еще по 12 беспилотников — над Белгородской областью и над акваторией Азовского моря, три дрона — над Крымом и по два БПЛА перехватили над территориями Ростовской области и Краснодарского края.

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Накануне, 17 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили над территорией Курской области 49 БПЛА, еще по семь беспилотников — над Орловской и Рязанской областями, четыре дрона — над Брянской областью, три — над Владимирской областью, и последний дрон был уничтожен над территорией Тульской области.

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