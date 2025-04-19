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Потомок Мелитона Кантарии заявил о важности сохранения правды о ВОВ

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Фото: ТАСС/Владимир Гребнев
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Георгий Кантария, внучатый племянник разведчика Красной армии Мелитона Кантарии, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году, заявил о важности сохранения правды о Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление он сделал 19 апреля в беседе с «Известиями».

«Мы должны защищать правду. Особенно сейчас, когда живы не все свидетели той войны. Мы, потомки, должны беречь правду любой ценой. Поэтому мы здесь находимся на специальной военной операции, отстаиваем свою историю», — сообщил он.

По словам Кантарии, в настоящее время Евросоюз и режим президента Украины Владимира Зеленского пытаются преуменьшить роль советского народа в этой победе в угоду политическим спекуляциям.

«За нами истинная правда. Победили в 1945-м. Победим и сейчас. Всех с наступающим 9 Мая!» — заключил Кантария.

Полное интервью с Георгием Кантария смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в 0:00, в ночь с субботы на воскресенье.

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9 октября 2022 года Георгий Кантария стал добровольцем и отправился в Донбасс помогать российской армии. Он отметил, что те, кто бежит от мобилизации, проявляют трусость и позорят своих предков, которые сражались в Великой Отечественной войне и не бежали с поля боя. По его словам, он скрывал от родителей, что идет добровольцем.

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