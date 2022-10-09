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Родственник поднявшего знамя Победы над Рейхстагом поедет в Донбасс

Родственник Мелитона Кантарии, поднявшего знамя Победы на Рейхстагом, отправился добровольцем помогать российской армии в Донбасс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Георгий Кантария, внучатый племянник разведчика Красной Армии, Мелитона Кантарии, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил знамя Победы над Рейхстагом, стал добровольцем и отправится в Донбасс помогать российской армии. Об этом он рассказал «Известиям» в воскресенье, 9 октября.

«В первую очередь из-за фамилии, потому что даже предлагали и в Армению уехать, и в Грузию, чтобы избежать военных действий. Но я здесь родился, здесь проходил срочную службу, также здесь проживают мои родители. Поэтому решил пойти добровольцем», — рассказал Кантария.

Он отметил, что те, кто бежит от мобилизации, проявляют трусость и позорят своих предков, которые сражались в Великой Отечественной войне и не бежали с поля боя.

По его словам, он скрывал от родителей, что идет добровольцем.

«Я издалека сказал, что мне в любом случае придет повестка. Вот и они думали, что я по повестке пошел мобилизационной. Но сейчас они уже всё знают», — признался Георгий.

Он подчеркнул, что молодому человеку не подобает ждать, пока придет повестка. Кантария отметил, что у воевавших в Великую Отечественную войну женщин было больше мужества, чем у сбежавших из России мужчин.

«Ответственность большая, но я не боюсь. Всячески надо подбадривать ребят с кем я там буду. Всячески буду помогать им, делится опытом так же, как и они со мной. Кто-то в чем-то лучше всегда», — заключил Кантария.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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