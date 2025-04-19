Минобороны показало кадры боевой работы расчетов БПЛА тульских десантников

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Тульского соединения ВДВ продолжают наносить удары по фортификационным сооружениям, военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Подразделения БПЛА Тульского соединения ВДВ ежедневно уничтожают фортификационные сооружения, вооружение, военную технику, средства связи и личный состав ВСУ ударными дронами-камикадзе на оптоволокне в курском приграничье», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что бойцы работают в парах. Сначала первый номер подготавливает дрон на оптоволокне к запуску в воздух, в то время как второй ведет разведку местности, подтверждая и корректируя координаты целей для удара.

«За последние несколько дней десантники-операторы БПЛА Тульского соединения ВДВ вскрыли и уничтожили замаскированные ретрансляторы для управления БПЛА, гексакоптер типа «Баба-яга», спрятанный в лесопосадке, а также несколько единиц техники ВСУ», — рассказали в Минобороны.

18 апреля экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.