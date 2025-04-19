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NYT сообщила об отказе Белого дома и конгресса США обсуждать новую помощь Киеву

NYT: в США не обсуждают вопрос о новых поставках военной помощи для Киева
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Власти США в настоящее время не обсуждают вопрос о предоставлении Украине военной помощи, кроме той, что была запланирована при администрации предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом 18 апреля сообщила газета The New York Times (NYT).

«В Белом доме или на Капитолийском холме фактически не ведется серьезных дискуссий о следующем пакете вооружений для Украины, поскольку нынешняя поддержка, которая была продвинута в последние месяцы правления администрации Байдена, исчерпывает себя», — сообщили изданию источники в конгрессе.

Также NYT указывает на то, что европейские страны так и не получили от американских чиновников гарантий, что США продолжат обширный обмен разведывательными данными с Украиной.

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В феврале Германия предоставила Украине пакет военной помощи, в который вошли 56 бронемашин MRAP, ракета для системы средней дальности IRIS-T SLM, ракета для системы малой дальности IRIS-T SLS, а также 300 ударных беспилотников HF-1.

При этом 16 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти страны не будут делать никаких пожертвований Украине в плане военной помощи, а также что Словакия не намерена участвовать в финансовых механизмах для закупки оружия для Украины.

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