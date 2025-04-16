Фицо заявил об отказе Словакии оказывать военную поддержку Украине
Власти Словакии не намерены финансировать военные потребности Украины, об этом 16 апреля заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
«Правительство Словацкой Республики не будет делать никаких пожертвований Украине в плане военной помощи, и мы также не будем участвовать в финансовых механизмах для закупки оружия для Украины», — заявил политик на пресс-конференции с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.
Фицо добавил, что также в сложившихся условиях абсолютно необходимым является скорейшее возобновление транзита российского газа через Украину.
«Пока не будет восстановлен поток газа с востока на запад, мы не сможем конкурировать», — отметил он.
11 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев в ходе сговора с Евросоюзом (ЕС) прекратил транзит российского газа по своей территории, чтобы втянуть Венгрию и Словакию в конфликт на Украине. Он отметил, что поставки газа на восток Венгрии практически прекратились. При этом страны Европы готовы продолжать украинский конфликт и выделять на него деньги, добавил он. Таким образом, украинский конфликт тесно связан с ростом инфляции в Европейском регионе.
Днем ранее Фицо заявил в интервью «Известиям», что Украина никогда не должна войти в НАТО, поскольку членство Киева в альянсе несет угрозу для мира, какую себе даже не может представить.