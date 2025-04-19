В Минэке напомнили россиянам о компенсациях за отмененную турпоездку

На фоне новых выбросов мазута в Черном море в Минэкономразвития напомнили россиянам о возможности вернуть деньги за несостоявшийся отдых, если направить соответствующее заявление до начала поездки.

«Туристы защищены действующим законодательством, а именно законом «О защите прав потребителей» и законом о туризме. Путешественники имеют право получить возмещение потраченных средств за несостоявшийся отдых, направив соответствующее заявление в адрес средства размещения или компании-туроператора до начала путешествия», — заявили представители ведомства в беседе с РБК 18 апреля.

При этом в Минэке подчеркнули, что в Анапе можно провести отдых не только на пляже. Интерес для россиян могут представлять спа-комплексы и санатории, которые способны принимать туристов даже в условиях закрытых пляжей.

12 марта на береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута из-за потепления. Отмечается, что специальные службы контролируют ситуацию на участках береговой линии города. Кроме того, для вывоза загрязненного песка и грунта задействовано около 1,7 тыс. человек, среди которых команды муниципалитетов, а также сотрудники МЧС и волонтеры.

18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прибрежные зоны Республики Крым и Севастополя безопасны для летнего отдыха, однако прибрежная зона Анапы и Темрюкского района Краснодарского края не соответствует курортным нормам.