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Попова прокомментировала соответствие пляжей Анапы и Темрюка курортным нормам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Прибрежные зоны Республики Крым и Севастополя безопасны для летнего отдыха, однако прибрежная зона Анапы и Темрюкского района Краснодарского края не соответствует курортным нормам. При этом качество питьевой воды остается высоким. Об этом 18 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровням загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летней кампании оздоровительной», — указала она на брифинге, посвященном подготовке к туристическому сезону.

Вместе с тем Попова подчеркнула, что качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха в Анапе остается высоким. Она добавила, что рекреационная зона может использоваться без эксплуатации пляжей и морской воды.

Кроме того, глава ведомства сообщила, что в этом году планируется продолжение исследований в регионе с такой же интенсивностью, как и в прошлые годы.

Анапа готовится к курортному сезону: можно ли будет купаться в Черном море в 2025 году
В регионе продолжаются работы по очистке пляжей после разлива мазута

12 марта на береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута из-за потепления. Отмечается, что специальные службы контролируют ситуацию на участках береговой линии города. Кроме того, для вывоза загрязненного песка и грунта задействовано около 1,7 тыс. человек, среди которых команды муниципалитетов, а также сотрудники МЧС и волонтеры.

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