СМИ узнали о попытках ЕС помешать США открывать небо для России

Евросоюз (ЕС) выступает против возобновления авиасообщения между Россией и США. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).

«Во-первых, санкции ЕС против России остаются неизменными, включая запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС», — сообщил собеседник издания.

Как указали в СМИ, потенциальная отмена авиационных санкций США сталкивается с сопротивлением Евросоюза.

16 апреля в Совете Федерации заявили, что США следует отменить антироссийские санкции в авиационной сфере на фоне отказа Китая от закупки самолетов компании Boeing. Уточнялось, что это станет сильным ударом по американской экономике и по самой компании, которая и так испытывает трудности в последние годы.