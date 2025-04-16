В Совфеде призвали Трампа отменить санкции против России в авиационной сфере
США следует отменить антироссийские санкции в авиационной сфере на фоне отказа Китая от закупки самолетов компании Boeing. Об этом 16 апреля заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«В свете потери китайского рынка [президенту США Дональду] Трампу надо делать выводы. Видимо, пора отменять экономические санкции против России, прежде всего в авиационной сфере», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что это станет сильным ударом по американской экономике и по компании Boeing, которая и так испытывает трудности в последние годы.
Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Китай призвал свои авиакомпании не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing в рамках ответных мер на повышение пошлины в США до 145%. В тот же день Трамп подверг критике запрет Пекина, упомянув также и о «жестокости» Китая к американским сельхозпроизводителям.
12 апреля американский экономист Джеффри Сакс допустил, что переговорный процесс РФ и США идет в сторону отмены американских рестрикций. Он также отметил, что не видит угрозы от «тарифной войны» Трампа, поскольку считает, что это не окажет прямого и сильного влияния на Россию.